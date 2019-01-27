شكرا لقرائتكم خبر عن هاسو بلاتنر.. مؤسس شركة «ساب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاسو بلاتنر، هو رجل أعمال ألماني وأحد مؤسسي شركة «ساب» للبرمجيات، ويشغل منذ مايو من العام 2003، منصب رئيس مجلس الإشراف في الشركة. وفي مارس من العام 2018، قالت مجلة «فوربس» إن الثروة الصافية لبلاتنر بلغت 13.1 مليار دولار. ولد بلاتنر في 21 من يناير من عام 1944 في العاصمة الألمانية برلين، وتلقى عدداً من الجوائز تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد والعلوم، حيث منحته مجلة «مانجر ماجازين» الألمانية جائزة الريادة من أجل التكامل العالمي، وفي عام 2001 حل بالمركز الأول في قائمة مجلة «تايم» لأهم الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

في 21 من يناير 2004، وخلال الاحتفال بعيد ميلاد بلاتنر الستين، قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر: «نحن بحاجة إلى مزيد من الأشخاص مثل هاسو بلاتنر، ومزيد من الشركات مثل ساب، من أجل أن تغدو ألمانيا قوة اقتصادية مجدداً». ووفقاً لشرودر فقد أنشأ بلاتنر شركة عالمية أثبتت أن «الشركات الألمانية يمكنها أن تكون في قمة التسلسل الهرمي التقني».

وفي أغسطس من عام 2004، قال رائد الأعمال رولاند بيرجر، إن بلاتنر يعتبر أحد الألمان الخمسة الذين تركوا فيه انطباعاً جيداً. وفي مقال نشره في صحيفة «فيلت أم زونتاج»، أشار بيرجر إلى كيفية تأسيس بلاتنر لشركة «ساب» وتنمية أعمالها بحيث تتكيف مع تغيرات السوق؛ الأمر الذي يعتبر «إنجازاً كبيراً» حسب قوله. وفي عام 2016، قدرت «فوربس» الثروة الصافية لبلاتنر ب 10.8 مليار.

وإضافة إلى حبه لسباقات القوارب الشراعية، فإن بلاتنر معروف بعشقه لرياضة الجولف، حيث يمتلك مؤسسة «فانكورت جولف أستيت» التي تضم 3 ملاعب لبطولات الجولف، إضافة إلى نادي «كوردفيل جولف كلوب» في مدينة سان مارتن بولاية كاليفورنيا.

يشار إلى أن بلاتنر مستثمر في شركة «سان خوسيه سبورتس آند إنترتينمنت أنتربرايسز» التي تمتلك فريق «سان خوسيه شاركس» لهوكي الجليد.

وكانت لدى بلاتنر علاقات قوية مع جنوب إفريقيا على مر السنين، حيث كان يعيش هناك، في الوقت الذي كان يشارك فيه بالأعمال الخيرية ومكافحة مرض الإيدز، ودعم جامعتي «كوازولو ناتال» و«كيب تاون».

وفي عام 2003 تبرع بلاتنر بمبلغ 6 ملايين يورو لبرنامج «أيسومبولولو» للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز وعلاجه، وساعد هذا البرنامج أكثر من 360 ألف شخص. وفي ربيع عام 2005، تولى تغطية تكاليف حفل 46664 الخيري، الذي ذهبت عائداته لصندوق رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا لمكافحة فيروس الإيدز.

وتبرّع بلاتنر بأكثر من 20 مليون يورو لإعادة بناء السطح الخارجي لقصر مدينة «بوتسدام» التاريخي الذي تضرر خلال الحرب العالمية الثانية، وفي فبراير من عام 2013، تعهد بالتبرع بقسم كبير من ثروته للأعمال الخيرية.

شغل بلاتنر منصب رئيس مجلس إدارة شركة «ساب» حتى عام 2003، وأسس معهداً خاصاً لرعاية البحوث العلمية. وتنتج «ساب» التي تأسست في العام 1972 في برلين، برامج الحاسوب المتعلقة بإدارة العمليات التجارية وعلاقات العملاء، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.

ومنذ تقاعده من «ساب»، نشط بلاتنر بشكل خاص في مجال الأعمال الخيرية، وله إسهامات واضحة في تطوير مجال البحوث العلمية في أوروبا. وقد سمته مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام الأوروبية والغربية، بأنه واحد من مقدمي الحلول المالية التي تؤثر في نجاح أهم البحوث العلمية في ألمانيا.

حصل بلاتنر على الدكتوراه الفخرية والأستاذية الفخرية من جامعة بوتسدام في عامي 2002 و2004 على التوالي، والدكتوراه الفخرية في نظم المعلومات من جامعة سارلاند في عام 2004، وهي الجامعة نفسها التي أعطته درجة سيناتور فخرية في عام 1998.