.. و يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بينما تحتفي الإمارة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المميزة للدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، والذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تسلّط المؤسسة الضوء على المشاركات والآراء الإيجابية لشركائها الاستراتيجيين ورعاتها الرئيسيين المساهمين في نجاح مهرجان دبي للتسوق وتعزيز قطاع التجزئة المزدهر في الإمارة، حيث يُعدّ المهرجان من بين المبادرات الأساسية الرامية إلى المحافظة على زخم الأعمال في قطاع التجزئة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة يقصدها المتسوقون من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لطالما كان مهرجان دبي للتسوق، ولأكثر من عقدين من الزمن من أبرز المبادرات الناجحة لتعزيز قطاع التجزئة. وبفضل الدعم المستمر والجهود التي يبذلها شركاؤنا، يعود المهرجان هذا العام أكبر وأقوى من الدورات السابقة، حيث تمّ تمديده إلى خمسة أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والأنشطة الترفيهية».

طيران الإمارات

قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يواصل مهرجان دبي للتسوق مساهمته القوية في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات التي يقصدها محبو التسوق والتي تقدم أيضاً فعاليات وتجارب ترفيهية لا تضاهى لجميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم وأذواقهم. وتستقبل مراكز التسوق في دبي روادها من المقيمين والزائرين بصفقات رائعة وخصومات مغرية وأنشطة متنوعة.

مراكز التسوق

وقال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: «نحن على ثقة تامّة بأن مهرجان دبي للتسوق 2019 سيحقق نجاحاً آخر يعزز ثقة السوق ويحفز النشاط التجاري».وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية: «فرصة مثالية لمراكز التسوق الستة التابعة لشركة ماجد الفطيم في دبي لتوفير أفضل التجارب الترفيهية المبتكرة لجمهور أكبر في المنطقة والعالم».

كذلك، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي ل نخيل مولز: «يسعدنا أن نكون شركاء لمهرجان دبي للتسوق.. تحمل هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق دلالات خاصة لنا، إذ تتزامن مع احتفالنا بافتتاح أحدث وجهاتنا ذي بوينت جزيرة النخلة».

مجموعة عبد الواحد الرستماني

قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، ووكيل سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو: «من خلال شراكتنا مع المهرجان، نسعى مجدداً إلى تسليط الضوء على نهج أعمالنا الذي يتخذ من العملاء محور التركيز الأساسي في كافة عملياتنا، لتقديم قيمة كبيرة لهم تتجاوز توقعاتهم. وعن طريق تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة في عالم السيارات، بما فيها السيارات الكهربائية، يمكننا تعزيز عملياتنا وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا».