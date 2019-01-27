لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير بكثير من الأشياء واتخاذ قرارات ستكون مصيرية في نهاية المطاف، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلاّ أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً على أعمالهم.

وإليك فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعاً والتي عليك تجنبها:

1-المبالغة في تقدير الآراء الإيجابية:

هناك ميل لدى أصحاب الشركات الناشئة إلى المبالغة في تقدير الآراء والتعليقات الإيجابية من العملاء المحتملين. يمكنك الحصول على العديد من التعليقات الجيدة من الناس، ولكن ذلك لن يغير شيئاً في حال لم يشتروا منتجك. إن مؤسسي الشركات الناشئة يحبون الاستماع إلى ردود الفعل الإيجابية، ولكن لسوء الحظ أن هذا التشجيع والدعم الشفوي لا يعني شيئاً، وقد يضعك على الطريق الخطأ. وفي حال قضى أحد العملاء المحتملين الكثير من الوقت في النظر إلى منتجك، ولكنه غير متحمس لشرائه، فستكون بذلك قد قمت بإنتاج شيء مثير للاهتمام ولكنه غير مقنع. ولتنجح كقائد شركة ناشئة عليك التركيز على إنشاء منتج مطلوب.

2-اتخاذ قرارات توظيف غير حكيمة:

نحن دائماً نبحث عن موظفين رائعين، لكن هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان الشخص موظفاً مرناً ولديه مواهب. وأحد أفضل الطرق للتحقق من المرشحين المحتملين، هو النظر إلى مراجع سيرهم الذاتية. وفي بعض الأحيان، يدرج الموظفون أصدقاءهم كزملاء عمل في لائحة المراجع وذلك لخداع مديري التوظيف، لذا على الشركات التحقق من مدى صدق المرشحين، فإذا كان الأخير لا يجرؤ على إدراج مديره القديم ضمن لائحة المراجع، فعليك افتراض أن هناك شيئاً سلبياً وراء ذلك.