«سلطة دبي الملاحية» تتعهد ببناء قطاع آمن ومستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت «سلطة مدينة دبي الملاحية» في «مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019» الذي عقد مؤخراً في دبي، لمناقشة واقع ومستقبل قطاع تموين السفن.

وقال المهندس محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، في كلمته بالمؤتمر إن دبي تدعم الجهود الرامية إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات، تماشياً مع «استراتيجية القطاع البحري» لجعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول، مؤكداً أن الاستراتيجية حققت نقلة نوعية في مجال تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتهيئة البنى التحتية، واستحداث مبادرات بحرية من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، مماعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي، وفي مقدمتها الموانئ والخدمات البحرية وتشغيل وصيانة السفن البحرية العملاقة، والتي وضعت دبي في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية.