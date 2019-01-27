نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

قوّة الادخار

رغم أن الجميع يدرك أهمية الادخار، تُخفِق الغالبية في تطبيقه. وإذا كنت تتجاهل الادخار وكان رصيد مدخراتك صفراً، فأنت في خطر ووضعك المالي غير آمن. الادخار ليس تكديساً عبثياً للمال، بل برنامج يهدف إلى اقتطاع جزء من دخلك الدوري من أجل مستقبلك ورخائك وجودة حياتك وحياة أسرتك. الاقتراض يسعدك اليوم ويرهقك غداً، أما الادخار فيرهقك اليوم ويسعدك غداً. الادخار رياضة تساعدك في رحلة نجاحك المالي.

استعن بغيرك

ينبغي أن تتعلم الاستعانة بمن حولك، فمن دون مساعدة لم يفلح حتى أكثر الناس نجاحاً اليوم. ستحتاج بالتأكيد في طريقك نحو تحقيق أهدافك، حتى إذا كنت على قدر كبير من الخبرة والمعرفة، إلى خبرات وتجارب الآخرين، فهي تختصر لك الطريق. استفد من خبرات الآخرين ممن سبقك في مجالك، واستشر الآخرين من ذوي الخبرة في عملك لتوفر بعض الجهد والوقت في البحث عن حل أو في القدرة على اتخاذ القرار.

أسرار النجاح

من أسرار النجاح أن تكون متحفزاً بشكل مستمر لأجل تحقيق أي هدف، لا راغباً فيه فقط. التحفيز الذاتي المستمر لتحقيق الهدف هو ما يصنع الفرق بين الأداء المميز والفشل الذريع في حالات كثيرة. فإذا كان لديك هدف تهتم به أو حلم كبير ترغب في تحقيقه، فلابدّ أن تحفز ذاتك بشكل مستمر لتحقيقه في الواقع. أمّا إذا كنت تعتقد أنّك ستحقّق أي هدف حتى النهاية بمجرد أن ترغب فيه دون تحفيز ذاتي مستمر، فأنتَ في الغالب ستستسلم في منتصف الطريق.