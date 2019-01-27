شرطان لتقديم طلب إلغاء تسجيل «المضافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، حدد حالات إلغاء التسجيل الضريبي. وفي حال توقف المسجل عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، أو كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية، أقل من حد التسجيل الاختياري البالغ 187.500 درهم، وكان من غير المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته أو نفقاته الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال ثلاثين يوماً القادمة، حد التسجيل الاختياري، فعلى المسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي خلال 20 يوم عمل من تحقق أي من هذه الحالات، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، علماً بأن عدم تقديم طلب تسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، يؤدي إلى الغرامات الإدارية، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة لتوضيح شروط وإجراءات إلغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تطبيقها.

وأكدت الهيئة أنه لا يتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل إلا إذا سدد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه، وقدم كافة الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مسجلاً، وفق ما نصت عليه التشريعات الضريبية.