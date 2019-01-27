واشنطن أشد حاجة للاقتصاد الحر

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في نهاية أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، اعتبر المراقبون إصدار البيان المشترك، إنجازًا كبيرًا لقادة دول العالم المشاركين في القمة. لكن هذه المهمة الروتينية لم تكن في متناول الزعماء الذين شاركوا قبل بضعة أسابيع في اجتماع التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في بابوا غينيا الجديدة. كما لم يكن هناك بيان نهائي تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة السبع في كندا في وقت سابق من هذا العام.

لا شك أنه عندما يجد زعماء العالم صعوبة بالغة في الاتفاق على أشكال مشتركة من الكلمات، مهما كانت لطيفة، فهذا أمر مثير للقلق، ودليل على انهيار الثقة وآليات التعاون الدولي. ولا بد من العمل على تغيير هذا الحال خلال العام الجديد، وإلاّ سيكون العالم عرضة لأزمة اقتصادية أو مالية خطيرة قد تتطلب استجابة عالمية منسقة. وحتى بدون حالة الطوارئ هذه، سيحتاج زعماء الاقتصادات الكبرى إلى إعادة اكتشاف آليات التعاون قبل أن ينجرف العالم إلى حرب تجارية مكثفة.

ومن أبرز مؤشرات تعافي الحوكمة على صعيد العالم، درجة جودة العمل المشترك ضمن مجموعة العشرين خلال عام 2019، عندما تترأسها اليابان. ويستطيع اليابانيون أن يكونوا حلقة الوصل باعتبارهم حلفاء مقربين للولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين للصين. وعلى الرغم من أن أهم المفاوضات حول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ستجري بشكل مباشر بين واشنطن وبكين، إلاّ أن العالم كله لديه مصلحة في النتيجة التي تتمخض عنها.

ينبغي أن تستمر الكتل التجارية الكبرى، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، في التأكيد على أهمية الحفاظ على نظام تجاري قائم على القانون، بحيث تكون منظمة التجارة العالمية في صميمه. ويمكن لهذه التكتلات ممارسة الضغط على الصين في مسائل مثل حقوق الملكية الفكرية، في الوقت الذي تعارض فيه فرض رسوم جمركية من جانب واحد على أسس أمنية وطنية موضع شك وخلاف فيما بين الدول. كما يمكن لمجموعة العشرين،

ومجموعة السبع، أن تتحول إلى منتديات مهمة لإعادة صياغة المبادئ المشتركة وممارسة ضغوط جماعية على كل من الولايات المتحدة والصين لاحترام المعايير الدولية. وقد يتذرع الساخرون من اجتماعات القمم الدولية، باعتبارها تجمعات لا طائل من ورائها سوى تبادل الابتسامات وهدر المال والجهد. لكن مثل هذه الشكوك تصب في الاتجاه الخطأ أيام الأزمات، ويبقى توحيد توجهات وجهود قادة العالم غاية في الأهمية. وقد تجلت تلك الأهمية بقوة في أول اجتماعي قمة لمجموعة العشرين عقدا في واشنطن ولندن في عامي 2008 و 2009. فقد تمكن القادة من إرسال إشارة مطمئنة إلى الأسواق وإلى عودة محفزات النموّ في الاقتصاد العالمي نتيجة تنسيق جهودهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقد حال تعاونهم وتنسيق تحركات دولهم دون حدوث صدمة اقتصادية شديدة تؤدي إلى كساد عالمي.

لكن ذلك الزمن غير هذا الزمن. فيومها لم يكن زعماء الولايات المتحدة والصين منخرطين في حرب تجارية. وعندها لم تكن الحركات الشعبوية قد تولت السلطة في دول رئيسية ضمن مجموعة العشرين، مثل إيطاليا والمكسيك والبرازيل. ويبقى السؤال ما إذا كان قادة العالم جاهزين للتعامل بفعالية مع أزمة جديدة.

ولكن على الرغم من إصرار إدارة ترامب على العلاقات الثنائية، وليس على تعددية الأطراف، باعتبارها الطريقة المفضلة للدبلوماسية الدولية، فإن الولايات المتحدة بحاجة في النهاية أكثر من غيرها، إلى نظام عمل فعال متعدد الأطراف لأن بعض القضايا الدولية لا يمكن إصلاحها ثنائياً.

وتشمل هذه القضايا مشاكل البيئة، مثل التغير المناخي التي ليست مدرجة على قائمة اهتمامات ترامب، وتشمل أيضاً القضايا الاقتصادية الحرجة، مثل التجارة وأداء النظام المالي الدولي. صحيح أن استخدام الهيمنة الأمريكية قد يجدي في تعديل أخطاء معينة مع الشركاء التجاريين، لكن التعاون المتعدد الأطراف ضروري للحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح وهو ما ينبغي التركيز عليه في العام الجديد.

فاينانشيال تايمز