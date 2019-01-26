شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 وظيفة للسعوديين بالمدارس الأهلية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية بحصر الوظائف الشاغرة للسعوديين في 700 مدرسة أهلية وأجنبية للتوطين فيها، بعد صدور قرار وزير التعليم بإلزام قطاع التعليم الأهلي المتمثل في المدارس الأهلية والعالمية بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية.

وقدرت مصادر في قطاع التعليم الأهلي الفرص الوظيفية بـأكثر من 4 آلاف وظيفة بالشرقية في الأعمال الإشرافية والمهام الإدارية والوظائف المتعلقة بالنشاط الطلابي، إضافة إلى المعلمين السعوديين بمعدل 6 وظائف للتوطين في كل مدرسة أهلية وأجنبية بالمنطقة الشرقية.

فيما أوضح المتحدث الإعلامي للتعليم بالمنطقة الشرقية لـ«اليوم» سعيد الباحص أنه انطلاقاً من أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة، وحيث إن مجال التعليم الأهلي هو أحد أهم المجالات الخدمية المهمة المستهدفة ببرامج التوطين، فقد صدر قرار وزير التعليم بإلزام قطاع التعليم الأهلي المتمثل في المدارس الأهلية والعالمية بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، وذلك من خلال إسناد الأعمال الإشرافية والمهام الإدارية والوظائف المتعلقة بالنشاط الطلابي إلى معلمين سعوديين، وتشمل الوظائف المستهدفة بالتوطين في قطاع التعليم الأهلي قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأي وظائف أخرى يمكن إحلال الكوادر الوطنية فيها.

وقال الباحص: «يقوم مكتب التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية بدور بارز من خلال الجولات الإشرافية على المدارس الأهلية والأجنبية، التي يصل عددها في المنطقة الشرقية إلى 700 مدرسة لمتابعة تنفيذ القرار، وكذلك مراجعة طلبات التأشيرات المطلوب منحها للمدارس الأهلية والعالمية والتأكد من عدم وجود مواطنين يمكن شغلهم لهذه الوظائف، مضيفا إلى عمل قاعدة بيانات بهدف حصر المؤهلين الراغبين للعمل في المدارس الأهلية والأجنبية».

من جهته، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية خالد الجويرة لـ«اليوم»: إن المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة الشرقية مستعدة لبدء تنفيذ قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية والوظائف المتعلقة بالنشاط الطلابي لإتاحة فرص وظيفية لشباب وبنات الوطن، مضيفا إن المستثمرين بالتعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة حريصون على توطين هذه الوظائف وإحلالها بكوادر سعودية مؤهلة.