شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % الانخفاض في مجمل الأسعار الاستهلاكية بالدمام الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مدينة الدمام على أساس شهري انخفاضاً في 4 أقسام مع بقاء وثبات 4 أقسام، وارتفاع 4 أقسام من إجمالي 12 قسما رئيسيا مكونا للرقم القياسي خلال ديسمبر 2018، في حين ساهمت تلك الانخفاضات وثبات أغلب القطاعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن في الرقم القياسي ليصبح المؤشر عند 109.7 في شهر ديسمبر من العام الماضي، مقابل 109.9 نقطة عند نوفمبر لنفس العام بنسبة انخفاض بلغت 0.2 %، بحسب تقرير المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة والصادر عن الهيئة العامة للإحصاءات.

» أكثر القطاعات انخفاضا

وأوضح التقرير أن أكثر القطاعات التي شهدت انخفاضا خلال ديسمبر الماضي في مدينة الدمام هو قطاع الاتصالات بنسبة 1.3 %، ثم جاء قطاع الأغذية والمشروبات ثانياً بنسبة 0.6%، يليه قطاع الملابس والأحذية 0.4 %، وأخيراً قطاع المطاعم والفنادق بانخفاض 0.2 %، مع بقاء السعر الاستهلاكي ثابتا في قطاع التعليم، وقطاع النقل، وقطاع التبغ، وقطاع التأثيث وتجهيزات المنزل في مدينة الدمام خلال ديسمبر 2018.

» المؤشر العام

أما على مستوى المملكة، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر من عام 2018 انخفاضًا بمقدار 0.3%، حيث بلغ 106.2، بينما كان في شهر نوفمبر 2018م 106.5 وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: «قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%».

» استقرار الأسعار

وبحسب التقرير، فقد ظلت أقسام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغيّر نسـبي يُذكر، كما سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة 106.2 نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من 103.9 في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%.

» أسباب الارتفاع

وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: «قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%».

في المقابل، شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

الانخفاضات وثبات أغلب القطاعات تحقق التوازن في الرقم القياسي ليصبح المؤشر عند 109.7