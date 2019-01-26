الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد أعلن بنك بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد عن التوصل إلى اتفاق على متوسط سعر تبادل الأسهم الأولي بعملية الاندماج بنحو 2.33 سهم "المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك"، على أن يتم تحديد معدل تبادل الأسهم النهائي وفقا لنتائج دراسات الفحص النافي للجهالة من قبل كل بنك على الآخر.

كانت هذه تفاصيل خبر "بيتك": اتفاق أولى على سعر تبادل الأسهم مع "الأهلي المتحد" بعملية الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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