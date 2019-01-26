استقالة كارلوس غصن من رئاسة شركة رينو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن صرح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس الخميس أن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه. وقال لومير إن السلطات الداخلية لرينو أبلغت بهذه الاستقالة الأربعاء.

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