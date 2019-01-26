شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تصنيعها كل شيء.. 60.7% زيادة فى واردات الصين من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صادرات مصر للصين ارتفاعا ملحوظا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2017، حيث بلغت واردات الصين من مصر نحو 822.026 مليون دولار، خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، مقابل 511.450 مليون دولار لذات الفترة من 2017، بزيادة قدرها 60.7%.

ووفقا لأحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعد الصين من أكبر 5 دول صدرت إليها مصر خلال الفترة المشار إليها من العام الماضى، حيث استحوذت تلك الدولة على 3.4% من جملة صادرات مصر، والتى بلغت قيمتها 24.1 مليار دولار فى الفترة من يناير – أكتوبر 2018.

تمثلت أبرز السلع التى استوردتها الصين من مصر فى الوقود والزيوت المعدنية، الجلود، اللدائن "البلاستيك"، ألياف نباتية، وبحسب البيانات الإحصائية، مثلت الصين أكبر مصدر لمصر خلال الفترة المذكورة من العام الماضى، حيث بلغت قيمة واردات مصر من الصين 9.4 مليار دولار بنسبة 14% من القيمة الإجمالية للواردات خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2018 والتى بلغت 67.2 مليار دولار.