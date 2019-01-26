شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدهانات تطلق مبادرة لوضع مواصفات المواد المستخدمة فى طلاء واجهات المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حلمى رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ان الغرفة تعقد اجتماعها مساء اليوم السبت بخصوص مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بطلاء واجهات المنازل بلون موحد، على غرار المبانى الاوروبية بل والعربية مثل تونس والمغرب.

وأوضح حلمى فى تصريح الخليج 365، أنه سيدعو أعضاء الشعبة من صناع الدهانات والبويات، لوضع مواصفات مناسبة للدهانات الخارجية المناسبة لكل محافظة حسب المناخ سواء ساحلية أو زراعية أو صحراوية، ويتم بيعها بسعر مناسب.

وأشار لاقتراحه بوضع شعار على الدهان المخصص الطلاء الخارجى لاستخدامها فى مبادرة الرئيس، منعا لوجود دخلاء من مصنعى البويات غير المسجلين بالشعبة، حتى يمكن محاسبة غير الملتزمين بالمواصفات، مؤكدا عدم إلزام المحافظات بألوان محددة للدهانات ولكن يمكن الاستعانة بالاستشاريين الخبراء التوصية بالألوان المناسبة حسب طبيعة المحافظة.