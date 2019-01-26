"خليها تصدي" تؤتي ثمارها.. الموانيء تتكدس بالسيارات والتجار يلجأون للصحراء.. ومساندة قوية من "عمرو أديب".. وعضو الحملة يكشف نتائج هائلة (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

واصلت حملة "#خليها_تصدي" نجاحها القوي في مصر، مما أدى إلى انخفاض حاد في نسب المبيعات بجميع معارض السيارات.

وكان رواد السوشيال ميديا قد دشنوا حملة «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، لمواجهة جشع التجار والوكلاء، لدفعهم على تطبيق الأسعار العادلة وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية.

وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل كبير، مما أربك حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري.

تكدس السيارات في الموانيء والصحراء

وفي سياق متصل، كشف خبراء وجود تكدس للسيارات في الموانيء، مما يدل على دخول المقاطعة في مرحلة متقدمة للغاية.

ويأتي ذلك كتأثير مباشر للحملة، التي حثت المواطنين على مقاطعة شراء السيارات، مما أدى إلى تكدسها في المخازن، لدرجة دفعت بعض الوكلاء لتخزينها في الصحراء، وفقا لصور نشرها المشاركون عبر هاشتاج "خليها تصدي".

أقوى مساندة من أديب

من جانبه تفاعل الإعلامي عمرو أديب مع الحملة، مناشدا تجار السيارات، بتخفيض الأسعار، ووجه رسالة لهم، قائلا: "اكسبوا قليل عشان متخسروش كتير".

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" مساء الجمعة، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "التجار مصرين على موقفهم، رغم قلة المبيعات.. يا جماعة اكسبوا قليل وبيعوا كتير، وبدل ما تكسبوا 30% اكسبوا 10%، الرزق في الكتير وبلاش تخسروا أكتر من كده".

ووجه أديب التحية للمشاركين بالحملة، مضيفا: "من حق المواطنين الحصول على السيارات بسعر أقل، والدولة مصرة على تطبيق اتفاقية زيرو جمارك، وهو إجراء عظيم، لأن المواطن سيتكلف أشياءً أخرى مثل الرخصة والتأمين".

عضو الحملة يكشف نتائج وتوقعات هامة

من جانبه كشف محمد شتا، رئيس تحرير موقع أوتو أرابيا، نتائج الحملة، مؤكدا: "هناك حالة انخفاض حادة في مبيعات المعارض، ورغم كده التجار مازالوا بيقاوحوا ومش عايزين ينزلوا الأسعار.. والحملة أعدادها بتزيد بشكل غير متوقع".

وأضاف عضو الحملة في مداخلة هاتفية مع أديب: "الحملة هدفها الوصول للشركات الأم المصدرة للسيارات لإجبار وكلائها في مصر على الالتزام بتطبيق الأسعار العالمية على السيارات، وتقليل أرباح الوكلاء إلى 10% مقارنة بأسعار الخليج والدول الأوروبية".

وأشار شتا إلى إن بعض توكيلات السيارات في مصر يتخطى صافي ربحها حاجز الـ 3 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هناك مبالغة شديدة في هامش الربح المضاف على سعر السيارات مقارنة بالأسعار العالمية.

وعن توقعاته خلال الفترة القادمة أوضح، "بعض الشركات هتخفض أسعارها في شهر فبراير المقبل 10 % ولن تكون كافية، وسيضطر التجار لتخفيضها 10% إضافية في مارس، بحيث نصل إلى 20 %، ووقتها نكون قربنا من السعر العادل"، مضيفا: "الشركات المصنعة للسيارات تعطي تخفيضات للوكلاء للدول التى بها مستوى المعيشة منخفض لبيع سيارات أكثر، وبالتالي من الطبيعي أن يكون السعر الاسترشادي للسيارات في مصر أقل من دول الخليج ذات الدخول المرتفعة".

اقرأ أيضا: 10 نتائج مبهرة بعد نجاح حملة «خليها تصدي».. «العربيات هتنزل للنص»