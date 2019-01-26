الان تتابع وزير النقل: هناك 60 مبادرة.. ونتطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل، إن الخدمات اللوجستية أحد ركائز “رؤية 2030″، ووهناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة “فسح” لتسهيل الاستيراد والتصدير في المملكة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن “هناك 60 مبادرة ونتطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال”.
وتابع: “برنامج المملكة سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات، بينها 5 مطارات جديدة و200 كيلومتر من السكك الحديدية”.
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