الان تتابع وزير الطاقة: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نمواً متكاملاً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الفالح وزير الطاقة، إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيكون من أكثر البرامج تأثيرا، مضيفا أنه يطمح من وراء البرنامج للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.

وتابع خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نمواً متكاملاً، مشيرًا إلى أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال البرنامج، و330 مبادرة تعمل تحت مظلته.