شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: فرنسا تحتل المركز الـ14 بين الدول المستثمرة فى مصر بـ784 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد الشركات الفرنسية المؤسسة المسجلة لدى الهيئة لدولة فرنسا 784 شركة ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر 6.708 مليار دولار.

وقال مصدر فى الهيئة لـ"الخليج 365"، إن فرنسا تحتل الترتيب الـ 14 بين الدول المستثمرة فى مصر، لافتا إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعى تعمل عدد 152 شركة فى القطاع الصناعى و312 شركة فى القطاع الخدمى و92 شركة فى القطاع الانشائى و71 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و35 شركة فى القطاع الزراعى و110 شركات بقطاع السياحة، وعدد 12 شركات بالقطاع التمويلى توفر 24672 فرصة عمل.

ويبلغ عدد الشركات المؤسسة فى محافظة القاهرة 409 شركات ، و135 شركة فى مخافظة الجيزة، و97 شركة فى محافظة البحر الأحمر.

وفى إطار آخر قال مصدر بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، إنه سيتم توقيع 7 اتفاقيات بحضور الرئيسيين عبد الفتاح السيسى وماكرون وبحضور عدد من الوزراء ولفيف من رجال الأعمال من مصر وفرنسا، يوم الاثنين المقبل ، وتشمل الاتفاقيات العديد من المجالات.