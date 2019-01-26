مواصفات تعتمد 16 مواصفة قياسية في 4 قطاعات

تم تبني المواصفات القياسية من مؤسسات إقليمية وعالمية

الخليج 365 - الإمارات:

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" 16 مواصفة قياسية في قطاعات تضم النفط والغاز ومستحضرات التجميل والكيمياء.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم تبني المواصفات القياسية من مؤسسات إقليمية وعالمية لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة وحماية المستهلك والبيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة "مواصفات" سلطان بن سعيد المنصوري إن القرارات التي اعتمدها مجلس الإدارة تتوافق مع استراتيجية "مواصفات 2017-2021" في المحور الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.

واعتمد مجلس إدارة "مواصفات" اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة بالدولة، لضمان أعلى درجات الثقة لدى مستهلكي الإمارات، وبما يسهم في حماية المستهلك والتاجر من الاحتيال.

والدمغة الرسمية على الذهب والحلي والمجوهرات والأصناف المشغولة هي السمة المميزة الرسمية المستخدمة والمدرجة على كل منتج من هذه المعادن الثمينة لضمان نقاءها، وبالتالي تأكيد أنه تم اختبارها وفحصها.

ونفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أولى ورشات التوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لـ2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، استهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة.