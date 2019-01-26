رئيس الوزراء الصينى: واثقون من إبقاء النمو فى "نطاق معقول" خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الصينى، لى كه تشيانغ، على أن بلاده واثقة تمام الثقة من أنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادى فى نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.

وقال خلال مناقشة مع بعض الخبراء الأجانب العاملين فى الصين إن اقتصاد بلاده "يتمتع بما يكفى من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة فى ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة"، مضيفًا: "من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماماً على إبقاء معدل النمو الاقتصادى فى نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة فى 2019.

هذا ونما ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 6.6% فى عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وذلك وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلى والرسوم الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى أكثر إلى 6.3% هذا العام مع استمرار تلك الضغوط.