تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي والاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا

مع زيادة الشكاوى من ارتفاع فاتورة الغاز الطبيعي مؤخرًا، يوضح "صدى البلد"، خطوات الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل البيانات الخاصة بقراءة العداد إلكترونيًا.
وقد أتاحت شركة بتروتريد طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي علي الإنترنت، كذلك تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي أو إرسال شكوي بخصوص فاتورة الغاز أو العداد أو قيمة الاستهلاك خاصة في حالات تأخر مرور قارئ عداد الغاز الطبيعى والمحصل لشهور طويلة.
ويعرض "صدى البلد" فيما يلى الخطوات المطلوبة لتسجيل بيانات العداد والاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى:
وقد أعلنت شركة الخدمات التجارية...
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