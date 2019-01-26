شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإعلان "سابك" عن نتائج أعمالها غدا و 2.6 مليار ريال أرباحها السنوية من ثلاث شركات تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير-خاص أخبار اليوم: تشير التوقعات إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن نتائج أعمالها غدا الأحد، والتي يشير متوسط توقعات المحللين إلى ارتفاعها بما نسبته 43% في الربع الرابع وعلى أساس سنوي.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت ثلاث شركات مدرجة بالسوق السعودي، وتمتلك "سابك" حصص كبيرة فيها، ما مجموعه 5.86 مليار ريال في العام 2018، تمثل حصة "سابك منها 2.57 مليار ريال، هي عبارة عن حصة 991 مليون سهم هي الأسهم التي تمتلكها سابك في الشركات الثلاثة.

فحققت شركة "سافكو" صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 878.6 مليون ريال في العام 2017.

وحققت شركة "ينساب" صافي أرباح بلغ 2.41 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.37 مليار ريال في العام 2017.

بينما حققت شركة "كيان" صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 668.2 مليون ريال في العام 2017.

وبلغت أرباح الشركات الثلاثة السابقة أرباحا بالربع الرابع من العام 2018 بلغت 691 مليون ريالكانت حصة "سابك" منها 325 مليون ريال.

فحققت "سافكو" صافي أرباح بلغ 568.5 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت "ينساب" صافي أرباح بلغ 233.5 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 777.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت "كيان" صافي خسائر بلغ 110.9 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2018 مقابل صافي خسائر بلغ 220.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

تقارير ذات صلة:

متوسط التوقعات يشير لارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات السعودية بالربع الرابع 2018

الأهلي كابيتال تتوقع أرباح 50 شركة بالربع الرابع على رأسها سابك والراجحي والاتصالات "

أصول وبخيت" تتوقع أرباح 30 شركة للربع الرابع من 2018 على رأسها سابك والراجحي والاتصالات

توقعات الراحجي المالية لأرباح 27 شركة منها سابك والاتصالات وموبايلي والمراعي

توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح 35 شركة سعودية بالربع الرابع 2018