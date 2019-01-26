شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير-خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 26-31 من يناير الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فينعقد مجلس إدارة بنك الشارقة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت الموافق 26 من يناير الجاري لاعتماد البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2018، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية والموافقة على جدول الأعمال.

وغدا الأحد الموافق 27 من يناير الجاري، من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة بنك أم القيوين، وشركة الإمارات لقيادة السيارات لمراجعة واعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العمومية والموافقة على جدول الأعمال.

وفي ذات اليوم يجتمع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة "أسماك" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك لمناقشة مواضيع متعلقة بأعمال الشركة. ويوم الأحد المقبل أيضا يناقش مجلس إدارة تكافل الإمارات المدرجة بسوق دبي المال استقالة ظفر حبيب خان من منصبه كعضو بمجلس الإدارة.

كذلك يناقش مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري المدرج بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة النتائج المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية لسنة 2019.

وينعقد مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني المدرج بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعملية بعملية الدمج والاستحواذ المقترح بين البنك وبنك أبو ظبي التجاري ومصرف الهلال بالإضافة إلى الأمور العامة الأخرى.

وأما يوم الأربعاء الموافق 30 يناير الجاري يناقش مجلس إدارة البنك العربي المتحد المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للبنك وتحديد موعدها.