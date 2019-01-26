شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته حول التنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الصحراء الغربية من أكبر المناطق المنتجة للغاز الطبيعى والزيت الخام بالمناطق الأرضية، خاصة وأنها تتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمى، ويصل إجمالى إنتاجها حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام، ويقدم الخليج 365 أهم الأسئلة حول التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية.

لماذا تكثف الشركات نشاطها فى الصحراء الغربية؟

وخلال الفترة المقبلة، تسعى شركات البترول إلى تكثيف أنشطتها فى البحث والاستكشاف، وسوف تشهد الفترة المقبلة نمواً كبيرا نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ويوجد 4 مشروعات هامة تعمل حاليا فى إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام من الصحراء الغربية.

وأكد وزير البترول طارق الملا، أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى منطقة الصحراء الغربية نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ووحدات معالجة، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمى.

ما هى أبرز مشروعات شركة قارون للبترول؟

تخطط شركة قارون للبترول حفر 30 بئرا استكشافيا جديدا فى الصحراء الغربية بمساحة 2900 كيلو متر على أن تضم المرحلة الأولى منها 5 آبار .

واستطاعت شركة قارون للبترول خلال العام الماضى من زيادة أنشطتها واستكشافاتها فى الصحراء الغربية بإنتاج 12 مليون برميل زيت خام بحجم استثمارات بلغ حوالى 206 مليون دولار خلال العام الماضى، وحفرت 3 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية بنسبة نجاح بلغت 67%.

كيف يتم زيادة إنتاج الثروة البترولية؟

تخطط بدر الدين للبترول خلال العام المالى المقبل 2019/2020، زيادة معدلات الإنتاج، والاحتياطى من الثروة البترولية من خلال حفر 71 بئرا استكشافياً جديداً وتنموياً، اعتباراً من النصف الثانى من عام 2018/2019 وحتى نهاية العام 2019 / 2020، لإضافة احتياطيات تقدر بنحو 40 مليون برميل مكافىء وإنتاج يبلغ حوالى 22 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وتخطى إنتاج بدر الدين من الزيت الخام 40 ألف برميل يومياً لأول مرة، بالإضافة إلى 470 مليون قدم مكعب من الغاز و 10.5 ألف برميل يوميا من المتكثفات بإجمالى 135 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، كما تمكنت بدر الدين من إضافة 36 مليون برميل مكافئ للاحتياطى فى عام 2017-2018.

ويعتبر البئر الاستكشافى BTE-2 من أهم الآبار بالشركة بمعدل إنتاج 60 مليون قدم غاز يومياً، بالإضافة إلى أن نتائج حفر البئر Karam-9 بلغ معدل إنتاجه الحالى 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا مما يعطى دليل أن الصحراء الغربية بها العديد من الكنوز التى لم تكتشف بعد.





ما هى أبرز أنشطة شركة خالده للبترول بالصحراء الغربية؟

حققت شركة خالدة للبترول 16 كشفا بتروليا بالصحراء الغربية، وتم حفر 59 بئرا (49 بئرا منتجة للزيت الخام، و7 آبار منتجة للغاز، و3 آبار لحقن المياه).

وتنفيذ 153 عملية إعادة إكمال آبار، بالإضافة إلى إكمال 24 بئرا استكشافية، حيث ساهمت هذه الجهود فى تحقيق خطة إنتاج الشركة من الزيت الخام بنسبة 110%، وإنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 99%، والمتكثفات بنسبة 93%، والبوتاجاز بنسبة 77%.

وكانت الهيئة العامة للبترول، وقعت اتفاقية جديدة فى يوليو الماضى مع شركة أباتشى الأمريكية- شريك خالده- للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، لحفر 7 آبار.





ما هو مخطط شركة عجيبة للبترول؟

تخطط عجيبة للبترول لرفع إنتاج حقل أشرفى إلى 3500 برميل زيت يوميا وذلك بعد الانتهاء من صيانة 3 آبار بالحقل ومن المخطط إجراء الصيانة لـ 4 آبار أخرى بالحقل، وفيما يخص حقل مليحة نجحت الشركة فى بدء الإنتاج من بئر فلك – 21 بمعدل انتاج يومى 250 برميل زيت خام بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 1000 برميل يوميا من بئر ياسمين – 3 فضلا عن رفع إنتاج حقل فرس إلى ما يزيد عن 3000 برميل يوميا من 5 آبار.

كما تخطط لإنتاج حوالى 46 ألف برميل زيت خام يوميا وحوالى 19 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال العام المالى المقبل والذى سيشهد نشاطا موسعا بحفر 55 بئرا واجراء 250 عملية لصيانة الآبار.

وقامت الشركة بضخ 320 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام ‏المالى 2018/2019، لمضاعفة إنتاج حقل فرس بالصحراء الغربية فى غضون ما يقرب ‏من 4 أشهر، حيث بلغ انتاج حقول عجيبة للبترول فى الصحراء الغربية ‏وخليج السويس بلغ أكثر من 45 الف برميل زيت خام يومياً.‏

ما هو آخر اكتشافات إينى فى الصحراء الغربية؟

وسبق أن أعلنت شركة إينى الإيطالية فى مايو الماضى، عن كشف بترولى جديد، فى حقل فاجور بمنطقة امتياز جنوب غرب منطقة مليحة بالصحراء الغربية بمصر.

وأضاف الوزير، فى تصريحات سابقة، أن هناك برنامج عمل متكاملا يتم تنفيذه حاليا لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، متابعا أن هذا البرنامج، أسفر عن تحقيق عدة اكتشافات للزيت الخام والغازات الطبيعية فى تراكيب جيولوجية جديدة، لتؤكد أن الصحراء الغربية لازالت منطقة واعدة، ما يشجع على جذب شركات البترول العالمية لضخ استثمارات جديدة.