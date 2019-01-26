شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفوجراف".. "التخطيط" تعلن تطوير خدمات الأرشيف الرقمى لمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ميكنة الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة المصرية، فى إطار الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى والمسئولة عنها الوزارة، حيث انتهت الوزارة من ميكنة خدمات الارشيف الرقمى لمكتبة الإسكندرية.





وأوضحت الوزارة، فى إنفوجراف مبسط لها، أنه تم إنشاء هذا الأرشيف الرقمى بغرض حفظ مجموعات الكتب الخاصة بالمكتبة فى صورة رقمية يسهل تصفحها والبحث فيها لتكون متاحة للجميع، حيث يمكن من خلال الخدمة، تصفح أى كتاب من بين أكثر من 100 ألف كتاب عربية، وأكثر من 4 آلاف كتاب أجنبي.





يذكر أن وزارة التخطيط تعمل بشكل موسع على تطوير كافة الخدمات على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يمكن الحصول عليها بكل سهولة مثل خدمات الجمارك، وخدمات القيد العائلى ومصلحة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى خدمات القنصليات وغيرها من الخدمات المختلفة.