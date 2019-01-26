طرح وحدات جديدة للحجز بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"

كتب أحمد حسن أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بدء إنهاء إجراءات التعاقد، واستلام الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"، للحاجزين والراغبين فى سداد ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً بنظام التقسيط، طبقاً لكراسة الشروط. وأوضحت مى عبدالحميد، أنه سبق الإعلان عن استمرار فتح باب حجز الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"، وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكن (202 مكتب)، حيث قررت إدارة الصندوق إتاحة الفرصة أمام أكبـر عدد من...

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