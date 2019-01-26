برنامج زمني لتسليم 624 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة المهندس عصام بدوي أنه تم إعداد برنامج زمني مكثف لإنهاء تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) اكتمل تنفيذها بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، شاملة جميع أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والزراعة، والكهرباء، والطرق الأسفلتية.

وقال المهندس عصام بدوي، في بيان لوزارة (الإسكان) اليوم السبت، إن جهاز المدينة بدأ تسليم الوحدات للفائزين بها تباعا، كاملة المرافق، وفقا للبرنامج المعد،ولا توجد أية معوقات في التسليم، موضحا أن مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، يعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، حيث تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدة سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل.

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