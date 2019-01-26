شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: نعمل على تطوير قدرات الشركات فى مجالات الحوكمة لاستدامة أنشطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية السبت ، فى ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تحت عنوان "تقرير مراقب الحسابات - حوكمة الشركات" ، للتشاور بشأن تعزيز تطبيق معايير وممارسات الحوكمة بمصر .

وحضر الندوة 70ممثل عن أكبر المكاتب المحاسبية فى مصر وعدد من ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلين عن البورصة المصرية .

وقال رئيس البورصة، إن المشاركة فى ندوة " حوكمة الشركات"، تأتى فى إطار حرص إدارة البورصة على دعم ومساندة كافة الجهود الرامية لتعزيز قدرات قطاعات الأعمال المصرى فى مجال الحوكمة.

وذكر فريد خلال كلمته ، أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلى كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم فى مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا .

" تعزيز وتفعيل كافة الممارسات المتعلقة بالحوكمة مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية والمجتمعية يؤسس لنظام مالى أكثر استقرارا واستدامة " ، بحسب رئيس البورصة .

وتابع رئيس البورصة، أنه جار التنسيق مع كافة الشركات المدرجة على تطوير قدراتهم فيما يتعلق بعمليات الإفصاح ، لتعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة والمعرفة لجموع المستثمرين.

وكشف فريد عن العمل داخل البورصة على إعداد تصنيفات للشركات المدرجة فيما يتعلق بمدى استيفائهم لمعايير الحوكمة والضوابط البيئية والمجتمعية، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات الاستثمارية العالمية ينصب استفساراتها على الشركات الأكثر التزاما بمعايير وممارسات الحوكمة.

من جانبه قال محمد يحيى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، إن معايير وممارسات الحوكمة وضعت أساسا لمكافحة الفساد.

وتابع يحيى، أن الفساد يأتى من الأفراط فى استغلال السلطة من اجل مصلحة شخصية وعدم الالتزام بالمسئوليات، وهو السبب لوضع معايير وضوابط وقواعد الحوكمة للحد من الفساد، وتعزيز الإفصاح والشفافية.