أسعار الذهب تصعد درهم واحد في أسواق الإمارات

الخليج 365 - الإمارات:

ارتفعت أسعار الذهب عيار (24) و(22) درهماً واحداً اليوم السيت في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 157.75 درهماً، مقارنةً مع 156.75 درهماً أمس الجمعة، بزيادة درهم واحد.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (22) إلى 148.25 درهماً، مقارنةً مع 147.25 درهماً أمس، بزيادة درهم واحد.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، حسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".