شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت: إعلان النتائج السنوية فى كتاب ونشره على موقعها الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة الكويت، أنها بصدد الإعلان عن النتائج السنوية لتقسيم الشركات المدرجة بالسوق حسب المعايير والضوابط المذكورة في كتاب قواعد البورصة، وسينشر هذا الإعلان عبر موقع البورصة الإلكتروني بعد إغلاق جلسة التداول.

يذكر أن كتاب قواعد البورصة ينص على أنه يجرى هذا التصنيف سنوياً حسب المعايير التي وضعتها البورصة.

والجدير بالذكر أن البورصة قد أجرت تقسيماً للسوق العام الماضي لينقسم إلى ثلاثة أسواق (السوق الأول، السوق الرئيسي، وسوق المزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، حيث تم إعادة تصنيف الشركات المدرجة في السوق الرئيسي والسوق الموازي على الأسواق الثلاثة الجديدة، وذلك بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق، وأبرز هذه المتطلبات والالتزامات كانت على النحو التالي:

السوق الأولى (Premier):

القيمة السوقية.السيولة المحددة.السعر للقيمة الإسمية.الإفصاحات باللغة العربية والإنجليزية.عقد مؤتمرات للمحللين.بالإضافة لمتطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.

السوق الرئيسية:

تحقيق مستوى السيولة المطلوب.

سوق المزادات:

يحتوي هذا السوق على الشركات ذات السيولة المنخفضة التى لا تستوفى شروط السوق الأول والسوق الرئيسية.