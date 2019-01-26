شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يدعو "فيليبس العالمية" لتوسيع استثماراتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءاته مع كبرى الشركات المشاركة بمنتدى دافوس العالمى والذى اختتم أعماله أمس - الجمعة - بلقاء مع ايريك دوندولا المدير التنفيذى لشركة فيليبس العالمية لأنظمة الإضاءة، حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف .

وأوضح نصار فى بيان له اليوم، أن اللقاء قد تناول بحث خطط الشركة المستقبلية وتوسيع حجم استثماراتها فى السوق المصرى، وسبل زيادة صادرات منتجاتها المصنعة فى مصر للأسواق الاقليمية والأفريقية .

ومن جانبه،أكد ايريك دوندولا، أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق المصرى وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تلبية احتياجات هذا السوق الضخم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الحصول على 15% من السوق المصرى خلال الثلاث سنوات القادمة.

يشار إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وصل القاهرة اليوم، قادما من مدينة دافوس السويسرية عقب مشاركته ضمن الوفد الرسمى المصرى الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، حيث عقد نصار عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين المشاركين بالمنتدى شملت وزير التجارة الدولية البريطانى والوزير الفيدرالى لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم السويسرى ومدير عام منظمة التجارة العالمية فضلا عن عقد لقاءات مع شركتى فولفو وفيليبس الى جانب المشاركة فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمنظمة التجارة العالمية .