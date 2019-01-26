شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 26-1-2019 والعملة الأوروبية تسجل 20.35 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر اليورو الأوروبى حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 26-1-2019، عند ختام آخر تعاملات للبنوك والتى تباين خلالها، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية اليوم الموافق ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، استقر سعر اليورو عند سعر إغلاق آخر تعاملات للبنوك، وجاء كالتالى، بعد أن سجل 20.19 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو فى البنك المركزى 20.28 جنيه للشراء 20.43 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.19 جنيه للشراء 20.35 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر 20.19 جنيه للشراء 20.35 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك قناة السويس

سعر اليورو فى بنك قناة السويس 20.27 جنيه للشراء 20.43 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 20.24 جنيه للشراء 20.40 جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 20.44 جنيه للشراء 20.63 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.29 جنيه للشراء 20.47 جنيه للبيع

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