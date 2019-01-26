سعر الدولار اليوم السبت 2019ـ 1ـ 26 وثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار، اليوم السبت الموافق 26-1-2019، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، مسجلا حالة ثبات عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، والذى جاء كالتالى...



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.84 جنيه للشراء 17.94 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.89جنيه للشراء 17.96جنيه للبيع

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