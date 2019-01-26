شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 26-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات، اليوم السبت 26-1-2019، استقرارا بشكل جماعى عند ختام آخر تعاملات البنوك، ونظرا لأن اليوم يوافق ثانى أيام العطلة الأسبوعية للمصارف والبنوك التى تستمر يومى الجمعة والسبت، فإن أسعار العملات لم تتغير عما سجلته فى سعر إغلاق تعاملات البنوك.

و جاءت أسعار العملات اليوم، الجمعة، طبقا لآخر أسعار الإغلاق، كالتالى:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، عند سعر إغلاق تعاملات البنوك، حيث سجل آخر سعر للعملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنكى القاهرة والأهلى، 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.84 جنيه للشراء 17.94 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.89 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند 20.19 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع، طبقا لآخر أسعار البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، عند 23.02 جنيه للشراء، و23.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 58.63 جنيه للشراء، 59.04 جنيه للبيع.

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