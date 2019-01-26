شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم السبت 26-1-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 26-1-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.3 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 - 5 جنيهات، الخيار الصوب بلغ من 4.5 – 6.5 جنيها، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5 - 4 جنيهات، وصل سعر البطاطس ما بين 3- 5.3 جنيها للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.3 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8 - 12 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 8- 12 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 5 -7 جنيهات.