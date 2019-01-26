شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تحتفى بجهود موظفيها وأدائهم خلال التجمع السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهودها الرامية إلى تقدير جهود موظفيها الدؤوبة والاحتفاء بالإنجازات التى حققتها الشركة على مدار العام 2018، نظّمت بورصة الكويت، المشغل الرسمى لسوق الأوراق المالية، اجتماعها السنوى لموظفى الشركة فى فندق مارينا الكويت فى السالمية، وذلك بحضور السيد خالد عبدالرزاق الخالد الرئيس التنفيذى لبورصة الكويت وكبار المسئولين التنفيذيين.

واستمتع المشاركون فى الاجتماع بعدد من الأنشطة الجماعية، والمسابقات، وبرنامج ترفيهى متنوع. تدرك بورصة الكويت أهمية الكوادر البشرية لديها، وتثمن علاقة الاحترام القائمة بين الإدارة والموظفين، كما تساهم الشركة فى تطوير ثقافة التعاون والتميز الداخلية فى الشركة.