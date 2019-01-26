شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا فى سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات لكل عيار من الأعيرة بالصاغة، حيث صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر إلى 647 جنيها للجرام مع توقعات بارتفاعات أخرى فى الذهب خلال الساعات القادمة.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة تحرك الذهب العالمى ليصعد فوق الـ 1300 دولار للأوقية فى أعلى نقطة سعرية للذهب منذ 8 أشهر، حيث قفزت الأوقية بنسبة 1.8 % دفعة واحدة لترتفع قرابة 16 دولار لتستقر الأوقية الآن عند 1302 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 554 جنيها للجرام

عيار 21: 647 جنيها للجرام

عيار 24: 739 جنيها للجرام

الجنيه الذهب: 5176 جنيها

أوقية الذهب 1302 دولار

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.