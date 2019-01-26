شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تلغى شراكة صينية لإنشاء خط سكك حديدية والان نبدء بالتفاصيل

قال محمد أزمين علي وزير الاقتصاد في ماليزيا اليوم السبت إن كوالالمبور ستلغي مشروع تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة (تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن) الصينية.

وقال علي إن تكلفة المشروع أكبر من اللازم في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة.

وأضاف أن "مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية".

وقال إن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.

وأضاف أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.

وقال" لا يمكننا تحمل ذلك ،ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير على علاقتنا الطيبة مع الصين".