الان تتابع الذهب يسجل ذروة 7 أشهر مع هبوط الدولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

قفز الذهب أكثر من 1% ليتجاوز ذروة سبعة أشهر ويخترق لفترة وجيزة 1300 دولار مع هبوط الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي معدلات الفائدة دون تغيير.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3% إلى 1297.26 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق ذروة 1300.30 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ 15 يونيو.

وكان المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أسابيع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% ليتحدد سعر التسوية عند 1298.10 دولار للأونصة.