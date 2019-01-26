شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو أسيوط: وفد من اتحاد الصناعات يتفقد مصانع المحافظة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن وفدا من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية يزور مصانع المحافظة خلال أسبوعين، بهدف أولا التعرف على القدرات الإنتاجية لمصانع الصناعات الهندسية فى المحافظة، وبحث كيفية مساعدتهم فى إيجاد حلول لمشاكلهم وتسويق منتجاتهم داخلياً والتصدير خارجياً، بالإضافة إلى بحث تبنى المصانع الكبرى فى الوجه البحرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تحسين الأخير جودة منتجاتها وبيعها للأولى.

وأضاف حمزة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كما سيعرض مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، برامجه لتقديم قروض ميسرة لتمويل شراء التكنولوجيا الجديدة لتطبيق مفهوم الاستثمار المستدام وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات متضمنة فترة سماح حتى 12 شهرا، ومصاريف إدارية سنوية 3.5%.