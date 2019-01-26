شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشك فى تلاعب بشركة.. كيف تقدم شكوى لإدارة البورصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهل بعض المتعاملين بالبورصة عن حقهم فى التقدم بشكوى لإدارة الشكاوى بالبورصة المصرية من أى ممارسات تخالف القواعد المعمول بها أو تتسبب فى الإضرار بحقوقهم مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لعمل الشركات والجهات العاملة فى السوق، ويمكن للمستثمرين الشكوى من:





ينصح أولاً بالتقدم بشكوى لمسئول الرقابة الداخلية بالشركة تطبيقاً للمادتين 219 ، 220 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال للتأكد من حل المشكلة أو إيضاح سببها، وفى حالة عدم حل المشكلة يمكن التوجه لإدارة البورصة وفقاً للنموذج المعد أدناه مع تضمين الشكوى لأى وثائق أو مستندات تعضد من موقف الشاكى، على أن ترفق بالشكوى بيانات الشاكى متضمنة صورة مستند إثبات الشخصية والكود الموحد وصورة من بطاقته الشخصية.





ينصح أولاً بالتواصل مع مسئول علاقات المستثمرين بإدارة الشركة للتأكد من حل المشكلة أو إيضاح سببها، وفى حالة عدم حل المشكلة يمكن التوجه لإدارة البورصة وفقاً للنموذج المعد أدناه، على أن ترفق بالشكوى بيانات الشاكى متضمنة صورة مستند إثبات الشخصية والكود الموحد وصورة من بطاقته الشخصية.





التقدم لإدارة الشكاوى بالبورصة بشكوى مكتوبة وموضح بها وقائع المخالفات أو التلاعبات المشتبه بها، على أن ترفق بالشكوى بيانات الشاكى متضمنة صورة مستند إثبات شخصية و الكود الموحد وصورة من بطاقته الشخصية.

تجدر الإشارة إلى عدم اختصاص البورصة ببحث الشكاوى التى تم تقديمها من قبل للهيئة العامة للرقابة المالية أو لأى جهة أخرى وأن موضوع الشكوى ليس محل نزاع منظور أمام أى جهة قضائية.