خليص تنضم للمرة الأولى لمراكز اقتراع انتخابات غرفة جدة واللجنة المنظمة تتوقع إقبالا نسائيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي _ جدة

انضمت محافظة خليص للمرة الأولى إلى قائمة مراكز اقتراع انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة، ليرتفع بذلك عدد المراكز إلى 5 ، بما فيها المركز الرئيس بمحافظة جدة.

وأوضحت اللجنة الإشرافية على انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار لـ «مكة» خلال وجودها أمس الأول (الخميس) في المقر الرئيس للغرفة بجدة أن فريق العمل المكون من وزارة التجارة والاستثمار وغرفة جدة، أجرى زيارات ميدانية للمركز الرئيس للانتخابات في مركز جدة للمعارض والمنتديات، ولفروع الغرفة في محافظات القنفذة والليث ورابغ وخليص للتأكد من توفر متطلبات العملية الانتخابية كالمواقع المناسبة وأجهزة الاتصال بشبكة الانترنت، كاشفة أنه وللمرة الأولى سيكون هناك مركز للاقتراع في محافظة خليص لخدمة المحافظات المجاورة لها.

11 سيدة مرشحة

وتوقعت اللجنة أن تشهد الانتخابات المقبلة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن إقبالا من الناخبات السيدات لوجود 11 سيدة مرشحة حال اعتمادها من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة حاليا من خلال الاجتماعات الدورية تؤكد حرص القيادة على أن تجري الانتخابات بأفضل الطرق.

5 أيام للمركز الرئيس

وبحسب اللجنة تنتهي الدورة الحالية لأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة في التاسع والعشرين من شعبان المقبل، في حين يتوقع أن تجري الانتخابات قبيل انتهاء مدة أعضاء الدورة الـ21 ، حيث سيشهد مركز جدة للمعارض، ولمدة خمسة أيام، حراكا واسعا خلال فترة الانتخابات، نظرا لزيادة عدد الناخبين مقارنة بالدورات السابقة، والذي سيتم تجهيزه بشاشات عرض النتائج الانتخابية.

مرحلة اعتماد الأسماء

وأكدت اللجنة أنه من المقرر اعتماد الأسماء من قبل الجهات المختصة، لتأتي الخطوة التالية لها وهي دعوة المرشحين لمقر غرفة جدة والتي ستكون خلال مدة زمنية وجيزة، يتم خلالها عقد لقاء موسع في ظل وجود وسائل الإعلام، وشرح آلية طرق الحملات لكل مرشح، ومن ثم سيكون لكل مرشح مطلق الحرية في بدء حملته في حدود الأنظمة واللوائح التي وضعت من قبل التجارة والجهات المعنية بالانتخابات.

شروط وزارة التجارة للترشيح للانتخابات