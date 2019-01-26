شكرا لقرائتكم خبر عن 531 مستثمرا أجنبيا في سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق السعودي ارتفع من 450 مستثمرا في نهاية 2018 إلى 531 مستثمرا حاليا، مبينة أن عددهم في تزايد مع اقتراب انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

فيما أوضحت أن «تداول» تعمل على إنشاء سوق للمشتقات وتستهدف إطلاق أول هذه المنتجات في النصف الأول من 2019، ومع تسارع وتيرة إعداد مركز المقاصة سنبدأ بطرح منتجات أكثر منها عقود الأسهم المستقبلية للشركة الواحدة أو للسلة، وبنهاية 2020 ستتوافر منتجات استثمارية متعددة للمستثمرين المحلي والأجنبي.

وذكرت أن الطرح العام للتداول مرتبط بالانتهاء من الإصلاحات الهيكلية للسوق، والمتمثلة في الفصل الكامل لمركز الإيداع وفصل مركز المقاصة، مضيفة في تصريحات على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي: إن الانتهاء من هذه الخطط سيكون في أواخر 2020 أو بداية 2021، وسيتم بعدها تحديد تاريخ الطرح.

وأشارت إلى أن البيع على المكشوف سينشط عند دخول المزيد من المستثمرين الأجانب المؤسسيين للسوق؛ وهذا نظرا لأن المستثمر المحلي ليس معتادا على استخدام هذا النوع من الاستثمار، مبينة أن «تداول» تعمل على توعية المستثمر بما يخص البيع على المكشوف.

وحول تحفيز سوق «نمو»، قالت: إن «تداول» تعمل على توعية الشركات بما يقدمه السوق، كما يتم العمل على مجموعة محفزات لتنشيط السوق سيعلن عنها في الأشهر القادمة.