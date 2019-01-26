شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب مع تنامي المخاوف العالمية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضًا مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، من المقرر أن تجرى خلال الأسبوع المقبل. وزادالذهب 0.2 % في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، وارتفع في العقود الأميركية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية. وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 %. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية أمس. وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب. وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % مسجلا 802 دولار للأوقية.



كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر الذهب مع تنامي المخاوف العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.