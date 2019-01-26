شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تستثمر فى شهادات الإيداع المصرية.. 6 خطوات لشرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر إدارة البورصة المصرية تقريراً أسبوعياً بأداء شهادات الإيداع للشركات المصرية ببورصة لندن، ويبلغ عددها 16 شركة، ولا يعرف البعض ما هى شهادات الإيداع وفائدة إصدارها، والأهم كيف تستثمر فى تلك الشهادات.

ويهدف نظام شهادات الإيداع على تحقيق زيادة ملموسة فى الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى الأوراق المالية المصرية، حيث إن الفكرة الأساسية فى نظام شهادات الإيداع قائمة أساسًا على تحقيق إمكانية عرض أوراق مالية محلية فى أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع فى البورصات العالمية، بحيث تكون الأوراق المحلية محفوظة باسم بنوك الإيداع الدولية "وسيط دولى" فى مصر كغطاء لشهادات الإيداع.



مزايا إصدار شهادات الإيداع الدولية 1- بالنسبة للشركة مصدرة الورقة المالية: تدعيم أنشطة الشركات المحلية فى أسواق المال العالمية وإيجاد تواجد لها وتحسين عملية تقييم السهم المحلى، كما تحقق توسيع قاعدة الملكية (أسواق داخلية وخارجية)، وإتاحة التعامل لعدد أكبر من المستثمريين بما يحقق سيولة للورقة المالية.

2- مزايا التعامل فى شهادات الإيداع بالنسبة للمستثمرين من خارج مصر: سهولة الاستثمار فى أسواق مالية مختلفة، وسهولة التحويل لأسهم محلية عن طريق بنك الإيداع، والاستفادة من فروق الأسعار (التباين السعرى) Arbitrage، وإتاحة تنويع الاستثمار وإتاحة الحد من المخاطر المنتظمة من خلال تكوين محفظة منوعة إقليمياً أو دولياً.

3- مزايا نظام شهادات الإيداع بالنسبة للاقتصاد القومى: الانطلاق نحو أسواق جديدة لتوفير مصادر تمويل جديدة وبالتالى زيادة فى الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى الأوراق المالية المصرية.

إجراءات إصدار شهادات الإيداع المصرية مقابل تحويل أوراق مالية أجنبية1- على مالك الأوراق المالية الأجنبية الذى يرغب فى تحويل رصيد الأوراق المالية الأجنبية إلى شهادات إيداع مصـرية التقدم بطلب إلى الوكيل الأجنبى أو إلى أمين الحفظ المصرى بحسب الأحوال، موضحا به رغبته فى التحويل والكمية المراد تحويلها وكافة البيانات المتعلقة بعملية التحويل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

2- فى حال كون مالك الأوراق المالية الأجنبية خارج مصر يقوم الوكيل الأجنبى بإرسال إخطار إلى شركة الإيداع والقيد المركزى، موضحاً به تعليمات مالك الأوراق المالية الأجنبية الخاصة بالتحويل، وفى حال كون مالك الأوراق الأجنبية فى داخل مصر يقوم أمين الحفظ المصرى بإخطار كلا من شركة الإيداع والقيد المركزى بتعليمات العميل بالتحويل.

3- تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى بخصم عدد الأوراق المالية الأجنبية المراد تحويلها من رصيد مالك الأوراق المالية الأجنبية لدى الوكيل الأجنبى أو لدى أمين الحفظ المصرى وإضافته إلى رصيد بنك الإيداع لدى أمين الحفظ المختص وإخطاره بذلك.

4- يقوم بنك الإيداع بإصدار شهادات إيداع مصرية مقابل الأوراق المالية الأجنبية المحول لرصيده (وفقاً لمعامل التحويل المقرر) وإخطار شركة الإيداع والقيد المركزى.

5- تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى بإرسال سويفت إلى الوكيل الأجنبى وبإخطار أمين الحفظ المصرى بإضافة شهادات الإيداع المصرية فى حساب رصيد المالك الراغب فى التحويل لدى أىّ منهما، ويحق للمالك طلب تحويلها إلى أى أمين حفظ وفقاً للإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

6- يلتزم أمين الحفظ المصرى أو الوكيل الأجنبى وشركة الإيداع والقيد المركزى بتسليم المالك – حسب طلبه – كشف حساب بشهادات الإيداع المصرية المملوكة له.