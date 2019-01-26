شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع عقب إنهاء الإغلاق الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة مع تركيز المستثمرين على صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الرابع من العام الماضي، وحافظت على مكاسبها عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنهاء الإغلاق الحكومي.



وفي بيان رسمي، قال "ترامب" إنه طلب من الكونجرس تشريع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف فبراير/شباط المقبل منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وينصب تركيز الأسواق على نتائج أعمال الشركات وسط ترقب لبيانات شركات على رأسها الكيانات التكنولوجية مثل "آبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" في الفترة القادمة.



وسوف تتوجه أنظار الأسواق في الأسبوع القادم نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد اجتماعاً على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث سياسته النقدية ومستقبل وتيرة رفع الفائدة.



وعن أداء قطاع الطاقة، فقد كان إيجابياً خلال الجلسة بدعم ارتفاع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.1% مغلقاً عند 53.69 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، كما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.9 دولار.



وارتفع "برنت" أيضاً بحوالي 0.9% إلى 61.64 دولار للبرميل وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.7% بعد أن بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% ( ما يعادل 183 نقطة) إلى 24737 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 24860 نقطة وأقل مستوى عند 24676 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 7164 نقطة وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 7174 نقطة وأقل مستوى عند 7111 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.8% (حوالي 22 نقطة) إلى 2664 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل اعلى مستوى عند 2672 نقطة وأقل مستوى عند 2657 نقطة.