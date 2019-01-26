شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض بأكثر من 1% وتنهي أسبوعاً من التقلبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم منهيةً بذلك أسبوعاً شهد تذبذبات هي الأقل على مدار شهرين.



وأوضح موقع "باي بتكوين وورلدوايد" أن تراجع التذبذبات في أسواق العملات الرقمية هذا الأسبوع هو الأقل منذ الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وفيما يتعلق بـ "الريبل"، فقد تم بيع عملات منها بقيمة 535.5 مليون دولار خلال العام الماضي منها مبيعات بنحو 129.3 مليون دولار خلال الربع الرابع من نفس العام.



تجدر الإشارة إلى أن جامعة "تسينجهوا" الصينية أطلقت في وقت سابق هذا الأسبوع منحة دراسية بالتعاون مع شركة "ريبل" ترتبط بدراسة تكنولوجيا "بلوك شين" التي يتم تداول العملات الرقمية عن طريقها.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21:34 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.3% إلى 3583 دولار، وبلغت العملة الرقمية الرئيسية أعلى سعر عند 3605 دولارات وأقل سعر عند 3531 دولار.