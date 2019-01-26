تخفيض عمالة «هيونداي» في الصين.. إشارة تباطؤ جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «هيونداي موتور» إن مشروعها الصيني المشترك سيطبق نظام التقاعد الطوعي للموظفين والعاملين ضمن خطط تحسين الأداء في مصانعها بعد هبوط مبيعات السيارات في السوق المهمة. وهو ما يمثل إشارة جديدة إلى التباطؤ في الصين التي شهدت أول انكماش في مبيعات السيارات خلال أكثر من عقدين العام الماضي.

واضطرت شركات عديدة متخصصة في صناعة السيارات مثل «نيسان» إلى خفض الإنتاج في البلاد أو وقفه، كما كان الحال مع «سوزوكي موتور»، في ظل الآفاق القاتمة مع تباطؤ اقتصاد الصين.

وهبطت مبيعات «هيونداي» الصين 23% في الربع الأخير من العام الماضي وسط غياب للطرز الجذابة ومنافسة قوية من شركات السيارات الصينية والعالمية.

وظلت مبيعات الصين مستقرة تقريباً خلال العام عند نحو 790 ألف سيارة في الصين مقارنة مع العام السابق. بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.65 مليون سيارة. (رويترز)