تباين المؤشرات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية

شهدت حركة الأسهم السعودية أداء سلبياً خلال الأسبوع، لتعود الخسائر من جديد بعد 3 أسابيع من الارتفاع.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنحو 0.16%، ليفقد 13.13 نقطة من رصيده، مسجلاً 8434.89 نقطة، مقابل 8448.02 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت قيم التداول، خلال الأسبوع إلى 14.17 مليار ريال (3.78 مليار دولار)، مقابل 15.2 مليار ريال (4.06 مليار دولار) الأسبوع الماضي. وفي المقابل، ارتفعت كميات التداول بنهاية الأسبوع الحالي إلى 614.5 مليون سهم، مقابل 602.8 مليون سهم الأسبوع السابق.

الكويت

واصلت السوق الكويتية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث صعد المؤشر العام خلال الأسبوع 0.27% مسجلاً 5311.25 نقطة. وحقق مؤشر السوق الأول نمواً

0.4 % بإقفاله عند النقطة 5497.34.

عمان

تراجعت السوق العمانية خلال التعاملات الأسبوعية بنسبة 1.34%، عند مستوى 4180.14 نقطة، فاقداً 56.61 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

وانخفضت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنسبة 0.12%، إلى 18.03 مليار ريال، مقابل 18.072 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 42.63 مليون ريال.

وجاء تراجع المؤشر بضغط من انخفاض القطاعات الرئيسية مجتمعة، تتقدمها الخدمات بنسبة 2.77%، والصناعة 1.55%، وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي 1.07%.

البحرين

ارتفعت بورصة البحرين خلال الأسبوع بقيادة قطاع البنوك والخدمات. وصعد المؤشر بنسبة 2.46%، ليربح نحو 32.94 نقطة بإغلاقه عند مستوى 1374.16 نقطة.

وصعد قطاع البنوك بالمؤشر العام 4.19%،وحقق قطاع الخدمات مكاسب بنسبة 3.070%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.56%. في حين انخفض قطاع الصناعة 0.83%.