أحمد بن سعيد: أسعار النفط والعملات الأكثر تأثيراً في الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن نجاح مطار دبي الدولي في استقبال الزائر رقم مليار يعتبر إنجازاً كبيراً، حيث تطلب الأمر 50 عاماً لاستقبال أول 500 مليون مسافر، و7 سنوات أخرى لاستقبال الموجة الثانية من ال 500 مليون مسافر.

جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية. وفي رده على سؤال حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والضغط الذي يشكله ذلك على عملات الأسواق الناشئة وكيفية تعامل طيران الإمارات مع ذلك للتخفيف من تأثير هذه الصدمة على نتائجها المالي، قال سموه، إن التذبذب في الأسواق أمر طبيعي وهو يحدث منذ ال 30 عاماً الماضية، وهناك عاملان رئيسيان يؤثران في سوق الطيران المدني وهما أسعار النفط والعملات، لذا علينا دائماً البحث عن وسائل للحد من هذه الضغوط الاقتصادية والاستمرار في النمو.

ولدى سؤاله عن النطاق السعري المناسب للنفط، والذي يكون مرضياً لشركات الطيران والدول، أجاب سمو الشيخ أحمد بن سعيد بأن نطاق السعر بأقل من 60 دولاراً للبرميل يعتبر جيداً لكافة القطاعات.

وأوضح أن مطار دبي يسعى دائماً إلى توفير المرافق المتطورة والخدمات المتميزة والإجراءات السلسة لجعل تجربة المسافرين أفضل، هذا إضافة إلى التركيز على عنصر الابتكار ومواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.