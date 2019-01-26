الإمارات التاسعة على مؤشر الحرية الاقتصادية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

واصلت الإمارات احتلالها لمراكز متقدمة على المؤشرات الدولية، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً، وحافظت على صدارتها إقليمياً، على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، حيث سجلت نقاطاً إجمالية بلغت 77.6 نقطة من أصل 100 نقطة على المؤشر، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط النقاط العالمي 60.8 نقطة، و61.3 نقطة كمتوسط إقليمي، لتحافظ بذلك على مكانتها ضمن فئة الدول الخضراء الأكثر حرية اقتصادية في العالم.

وتقدمت الإمارات في الترتيب الذي حافظت فيه هونج كونج على صدارة الترتيب وتلتها سنغافورة، على اقتصادات عالمية مثل فرنسا وألمانيا واليابان والدانمارك والولايات المتحدة وغيرها، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات هي واحدة من الاقتصادات الأكثر تطوراً على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل الجهود التي بذلتها لتعزيز بيئتها التجارية والاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى نشوء قطاع خاص يتميز بالقوة والديناميكية، مشيراً إلى أن انفتاحية أسواقها هو أبزر ما يميزها عن غيرها في المنطقة، وهي المركز التجاري والمالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاء بمكون انفتاحية السوق. وسجلت الإمارات 81.8 نقطة في مؤشر حقوق التملك ارتفاعاً من 76.3 نقطة العام الماضي، و78.8 نقطة في التكامل الحكومي، و87.1 نقطة في فاعلية الأنظمة القضائية ارتفاعاً من و83.4 العام الماضي، وهي العناصر الفرعية التي تندرج تحت مكون سيادة القانون، الذي قال فيه التقرير إن الإمارات بين الدول الأكثر تطبيقاً لسيادة القانون وأقلها فساداً في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمكون الرئيسي لحجم الحكومة، سجلت الإمارات 68.8 نقطة في مؤشر حجم الإنفاق الحكومي، 99.2 في انخفاض الأعباء الضريبية المفروضة على السكان، وهي النسبة التي اعتبرها التقرير بين الأدنى عالمياً، فضلاً عن تسجيلها 88.9 نقطة في مؤشر الجودة المالية.

وحققت الإمارات 79.9 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بحرية الأعمال التجارية، و81.1 نقطة في مؤشر حرية العمالة وسوق العمل، فضلاً عن أنها سجلت 80.9 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية النقدية. وفي المكون الرئيسي لانفتاحية السوق، حققت الدولة نمواً في النقاط إلى 84.4 على مؤشر الحرية التجارية الفرعي، و40 نقطة على مؤشر الحرية الاستثمارية، و60 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية المالية.